Los músicos despiden a Aute: "La música española pierde un referente de varias generaciones"

Por su parte, Alejandro Sanz lanzó un mensaje breve que también resume de alguna manera lo variopinto de la creación artística multidisciplinar de Aute: "Quien no tenga sueños que se disponga a tener sueños. Descansa maestro".

Pancho Varona califica a Aute de "imprescindible" y lamenta no poder ir a despedirle, al tiempo que Rozalén muestra su incredulidad : "No, por favor, maestro Aute". Su viejo amigo Pedro Guerra, mientras tanto, apostilla, citando una de sus más conocidas canciones: "Querido Luis Eduardo Aute. Nosotros sólo Pasábamos por Aquí, pero tú te quedarás para siempre".

Fermín Muguruza ha preferido compartir una estrofa bien popular de 'Al alba', una de sus composiciones más emblemáticas: "Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son éstas

que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga, quiero que no me abandones, amor mío, al alba".