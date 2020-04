Una pediatra embarazada que pasó el coronavirus pide a las gestantes que eviten riesgos

Esta semana una pediatra embarazada del área sanitaria de A Coruña, que prefiere no dar su nombre, conoció que había superado la COVID-19 . Acudió con su marido, también médico, a hacerse el test rápido sin salir del coche en el punto instalado en las inmediaciones del Hospital Materno-Infantil de A Coruña, una prueba que le confirmó que ha superado la infección que le detectaron el pasado 19 de marzo, cuando se encontraba en la semana 12 de gestación.

Esta facultativa, que recuerda que el Ministerio de Sanidad incluyó a las embarazadas entre la población de riesgo, apela a las gestantes gallegas a "evitar riesgos". "Es un virus nuevo y no se pueden hacer afirmaciones contundentes", reconoce en una entrevista concedida a Europa Press esta pediatra que, con todo, llama a la "calma" y recuerda que los casos "excepcionales" son los que adquieren "un mayor protagonismo" en los medios.

"La mayoría pasamos el virus con síntomas leves y, probablemente, muchos sin saber que tuvieron la infección", explica esta facultativa. Señala que, "a día de hoy", "parece que no hay transmisión vertical al feto" ni que las gestantes puedan tener "más riesgo de tener una enfermedad más grave" que el resto de la población.

CONTAGIO EN LA SEMANA 12

Su marido, médico en el Hospital de A Coruña, empezó a presentar síntomas unos días antes que ella . "No sabemos cómo nos hemos contagiado. Ninguno hemos hecho un viaje recientemente y, lo más probable, es que él lo adquiriese en el hospital aunque no es consciente de haber tenido contacto con un caso positivo", relata.

En la entrevista con Europa Press, recuerda que fueron dos enfermeros los que acudieron a su domicilio para realizarles el test, toda vez que aún no se había puesto en marcha el 'autocovid ' que actualmente funciona en las distintas áreas sanitarias gallegas.

Y es que, conforme apunta, "el cribado para anomalías cromosómicas realizado en el segundo trimestre es menos sensible que si se realiza en los primeros tres meses". "Me han dado una alternativa", destaca.

UNA NIÑA

Pese a haber sufrido la infección y aunque insiste en que "no se pueden hacer afirmaciones contundentes" sobre un virus del que aún no se sabe mucho, esta pediatra se muestra "tranquila" ya que "de momento todo" parece que no se produce transmisión del virus de la madre al bebé.