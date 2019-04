El niño superviviente del crimen de Adeje "no sabe oficialmente que su madre está muerta"

El niño que sobrevió al crimen de Adeje, Tenerife, "no sabe oficialmente que su madre está muerta". Presenció cómo su padre agredía a su madre y su hermano de 10 años. "La vio muy malherida", allí, en aquella recóndita cueva del horror donde sucedió todo y a la que entraron engañados bajo la promesa de obtener regalos de Pascua. Asustado y en shock, el pequeño huyó del lugar recorriendo cuatro kilómetros antes de ser encontrado por unos vecinos que le llevaron ante la policía. Con la ayuda de Anniele, quien hizo de intérprete, tras hablarle en su lengua materna, --el alemán--, el niño muy poco a poco dio a conocer su espeluznante relato, el cual ha resultado clave para la investigación y la detención del padre. "Fue tan inteligente que no huyó por la carretera por donde habían subido", y su progenitor, presunto asesino, "no llegó a alcanzarle".