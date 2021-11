Cuatro años después del asesinato machista de su hermana y su madre, sigue entre trámites para criar a sus sobrinos huérfanos

Familiares de los huérfanos de la violencia machista y víctimas de esta lacra han alzado hoy la voz en el Senado para denunciar las inmensas dificultades que se encuentran en pleno proceso de duelo , con una Justicia señalada por ser demasiado lenta y poner demasiados obstáculos en el camino, y unas instituciones que no hacen lo suficiente por brindarles la ayuda que necesitan.

Tanto él como el resto de la familia materna tuvieron que ocuparse de los dos menores , que ha recordado, se enfrentan a un trauma que no pueden “asumir solos”: que su padre haya asesinado a su madre y su abuela.

A su juicio, estos niños son " los grandes olvidados de la justicia y de las instituciones " y ha criticado que no existan protocolos específicos para los huérfanos de esta lacra.

" Sin poder llorar a mi hermana y a mi madre , en una nube, angustiados, sin poder dormir, nos mareábamos, con pérdidas de memoria, temblorosos, tuvimos que empezar los trámites para regularizar a los huérfanos y pedir su protección recorriendo una y otra vez oficinas del Ayuntamiento, comunidad autónoma, Seguridad Social, juzgados, seguro, Policía, Hacienda, pidiendo excepciones porque el huérfano no se contempla", ha relatado, denunciando: " Estos trámites no te dejan hacer el duelo y aún continúan cuatro años después".

"La lentitud administrativa y de la Justicia es un gran obstáculo y no nos deja pasar página. Tenemos la sensación de que la justicia limita constantemente la vida normal de los huérfanos y sus familias ", ha criticado.

Dando cuenta de su testimonio, ha contado que se ha tenido que hacer cargo durante meses de los gastos de hipoteca o coche de su hermana hasta que se resuelven los trámites con el seguro y, en algunos casos, teniendo que pagar indemnizaciones. Tampoco ha recibido ayudas por acoger a sus sobrinos --sin un hogar adaptado, con cambio de colegios y médicos-- mientras no se solucionaba la petición de tutela.

Más allá, Rodríguez ha reclamado un mayor seguimiento psicológico para los menores ya que, según apunta, una vez dados de alta ya no pueden recurrir a esta ayuda específica si después tienen recaídas.

En este contexto, igualmente, ha censurado que recaigan sobre ella gastos como abogados, notarios y procuradores : “Yo no he matado a mi hermana”, ha denunciado.

Las jornadas han sido inauguradas por el presidente del Senado, Ander Gil, quien ha señalado que, aunque en España se ha avanzado en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, "queda mucho trabajo por hacer". Y en materia de atención a los huérfanos de la violencia de género, ha destacado la labor de Fondo de Becas Soledad Cazorla para que los huérfanos de esta lacra no sean "herederos del silencio".

Sobre el último caso que se ha registrado este año, de la mujer asesinada en Cádiz, la situación de los tres huérfanos que han quedado del crimen y que no eran hijos del asesino y que, por tanto, no tiene la misma protección integral que otros huérfanos; sobre el caso de las menores de Tenerife, que la víctima no tenga que pasar por "la penuria" de tener que presentar la declaración de ausencia o fallecimiento, cuando se puede justificar judicialmente.