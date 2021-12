El padre ya ha denunciado la desaparición desde hace casi un mes de sus dos hijos, de 12 y 14 años , y culpa a su exesposa y madre de los niños de habérselos llevado de la casa de su actual pareja en Jerez de la Frontera (Cádiz), entre otros motivos, para que no sean vacunados . Ambos progenitores, según apunta el abogado del padre, Javier Toucedo , han mantenido siempre discrepancias con la puesta de vacunas a los menores en general, no solo la del coronavirus. El padre sí se había mostrado a favor de que fuesen vacunados contra la difteria y el tétanos , mientras que la madre tenía una opinión contraria.

Una diferencia de pareceres que hasta ahora no había resultado preocupante. Sin embargo, cuando la madre, que vive en Mairena del Aljarafe (Sevilla) -el padre vive en el municipio vecino de San Juan de Aznalfarache-, recibió la notificación sobre que el padre tenía la custodia, decidió ausentarse de la vivienda en la que se encontraba con su actual pareja en Jerez, y desde entonces no se tiene constancia de su paradero, según el testimonio del abogado.



El letrado señala que el 4 de noviembre recibió un burofax en el que la madre informaba de que no iba a llevar a sus hijos al colegio y tampoco iba a cumplir con el régimen de visitas establecido en la custodia compartida que mantenían. Los pequeños no han vuelto a asistir al colegio desde entonces.