Desaparición de Anna y Olivia en Tenerife: investigan diversas embarcaciones en Canarias

El día 27 de abril, Tomás Gimeno tenía que devolver a sus dos hijas a su madre, Beatriz Zimmermann, pero no ocurrió así. Ella estableció contacto telefónico con él varias veces a lo largo de la noche. Primero le dijo que volverían para cenar, pero después, en las siguientes llamadas sus palabras fueron las mismas: advertía a su pareja que no iba a volver a saber de ellos, que no iba a volver a ver a sus hijas. Y, desde entonces no se sabe nada.