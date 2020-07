Detienen a un joven tras intentar quemar con un cigarro a un policía que le sugirió llevar mascarilla en Málaga

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana de este sábado en los alrededores de la plaza de la Merced, Málaga . Una dotación del Grupo Operativo de Apoyo, GOA , localizó a un grupo de 15 jóvenes que hacían botellón y no utilizaban mascarillas , por lo que decidieron identificarles y pedirles el uso del material de protección.

Varios de los jóvenes presentaron ante los agentes una actitud "chulesca" . Uno de ellos, el que a la postre acabaría detenido, presuntamente trató de quemar con un cigarro a uno de los agentes tras no haber mostrado ninguna colaboración . Según los dos agentes que trataron con el detenido , estaba exaltado y se negaba a presentar el DNI . Otros agentes de la dotación denunciaron a los jóvenes por no llevar mascarilla.

"Me he quedado con vuestra cara. Ya os veré por la calle"

El joven que se negaba a colaborar metió la mano en un bolsillo del pantalón y los agentes le pidieron que sacara lo que tenía escondido, pero se negó. Los agentes le cachearon y no encontraron ningún arma ni tampoco drogas. Los policías insistieron en la identificación del joven, pero se negó de nuevo.

"Me he quedado con vuestra cara. Ya os veré por la calle. Si no tuviera las esposas os rajaba como a cerdos que sois", espetó el joven en dependencias policiales, donde continuó golpeándose contra las paredes y causándose lesiones en la cara. Los agentes tuvieron que pedir una ambulancia medicalizada para atender al detenido porque su estado de agitación iba a más.