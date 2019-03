La DGT aumenta el control del uso del cinturón y las sillas infantiles desde el 11 al 17 de marzo

Los datos de la encuesta se ven reflejados también en las cifras de siniestralidad vial. En 2017, el 24% de los fallecidos usuarios de turismos y furgonetas no utilizaban el cinturón de seguridad, mientras que en las vías urbanas no lo llevaban 35 de los 87 fallecidos. En lo referido a los heridos hospitalizados en vías interurbanas no utilizaban cinturón el 9% y en las urbanas ese porcentaje se elevó al 18.