Motivos para temer a la meningitis y vacunarse: un tercio de los niños sufre secuelas de por vida

Los, según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica dependiente del Ministerio de Sanidad, que señala que hubo. Estás cifras no contemplan los casos de Meningitis por neumococo, otra bacteria menos agresiva que puede causar desde una otitis media hasta una meningitis. Elena Moya, vicepresidenta de la Asociación Española contra la Meningitis (AEM), advierte de que “las estadísticas no juntan estas dos bacterias pero no cabe duda de que para unos padres el nombre de la bacteria no importa tanto. Si sumamos las dos bacterias, los casos de la enfermedad pueden llegar a 500”.