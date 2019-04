La lucha de Álvaro: la Fibrosis Quística mató a su hermano, truncó su sueño, pero él no se rinde

Mediante su cuenta de Instagram muestra elque vive condicionado, pero que quiere ayudar a quienes se encuentran en su misma situación: "Me abrí el perfil de Instagram para dar difusión a la enfermedad y que se conociera un poco, porque desde que falleció mi hermano he estado un poco en deuda con la enfermedad. Mi hermano falleció con la edad que tengo yo ahora, 25 años. A él se lo detectaron cuando nació, hace ya 30 años, se ha avanzado bastante desde entonces pero aún queda mucho por recorrer. Mi otro hermano únicamente es portador"

Además de haber perdido un herman o, la FQ ha impedido el sueño de Álvaro, convertirse en Policía Nacional: “Esta enfermedad me ha limitado, yo quería ser Policía Nacional y no puedo por la enfermedad. Mi día a día es una constante, tengo que ser estricto con el tratamiento, si estoy con mis amigos o mi novia y me tengo que ir antes para tomarme un medicamento o hacer la fisioterapia, es la prioridad.”

Pero no es nada fácil ser estricto cuando eres un niño o un adolescente, asegura el joven murciano: “Muchos padres y madres de chicos con FQ me hablan preocupados porque sus hijos están en una edad rebelde y no quiere tomarse el tratamiento o acudir al médico, me veo totalmente reflejado cuando tenía su edad, aunque ahora parezca mentira que esté yo dando ejemplo. Cuando era un adolescente yo me veía bien y no quería ir al médico, era el primer rebelde, pero ahora soy consciente de la realidad de mi enfermedad.”