Juan Carlos Quer, en el aniversario del hallazgo del cadáver de su hija, pide que no se derogue la Prisión Permanente Revisable

Una pena prevista para crímenes de extraordinaria gravedad y crueldad que protege a los seres más vulnerables de nuestra sociedad –discapacitados, menores, mujeres–, y cuya finalidad es clara: que no se ponga a ningún delincuente peligroso en la calle hasta que no se acredite de forma rigurosa y objetiva que está totalmente rehabilitado. El propio asesino confeso de Laura Luelmo, anteriormente condenado por asesinar a una anciana, evidencia la necesidad de esta Ley cuando solicitó tras su detención: “No me dejen salir, lo volveré a hacer”.

Me sumo también como cualquier español con sentido común a todas aquellas propuestas dirigidas a la reeducación y reinserción de los presos así como a las nuevas medidas anunciadas recientemente por el gobierno para su vigilancia cuando éstos sean puestos en libertad. Pero por lógica, no es razonable derogar la Prisión Permanente Revisable, Ley que tiene un indudable carácter preventivo, pues si bien no podrá evitar el primer crimen -como es conocido, cualquier pena de cárcel tiene limitados efectos disuasorios–, sí podrá evitar el segundo, el tercero…al impedir que se ponga en la calle a estos delincuentes no rehabilitados.