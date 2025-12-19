Iván Sevilla 19 DIC 2025 - 06:00h.

"Luisa no solo ha limpiado, ha recogido y acunado a niños, ha escuchado y ha informado", describe la impulsora de la iniciativa

"Queremos que su legado perdure", justifica Raquel acerca de ponerle María Luisa al centro sanitario de El Cerro en construcción

Compartir







SevillaSevilla capital tendrá un nuevo centro de salud en 2026 y, a pesar de que ya se anunció el nombre que tendrá, numerosas personas piden que se llame María Luisa Gálvez Galván en homenaje a una limpiadora. Porque "ella también ha cuidado" de los vecinos.

Igual que cuidaba de los animales Javier Brenes, la trabajadora de la limpieza acumula "más de 20 años" de servicio en el actual centro sanitario del barrio del Cerro del Águila. Así lo ha detallado la impulsora de la iniciativa, Raquel Contreras.

En conversación con Informativos Telecinco, la enfermera del mismo ambulatorio nos cuenta que "es una gran persona y merece el reconocimiento por todo lo que sigue dando" a los vecinos. "Todavía le quedan tres años para jubilarse", nos relata.

Por lo tanto, la idea es que cuando la mujer se retire, se la continúe recordando allí: "Lamentablemente, quienes limpian a menudo pasan desapercibidos en nuestro día a día. Sin embargo, su papel es vital, su dedicación e influencia van más allá de lo que podemos imaginar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Dado que piensa que Luisa "ejemplifica los valores de esfuerzo, humildad, compromiso y cariño", sin que exista otra persona "que represente mejor" todo eso, -Raquel ha lanzado una petición de firmas en Change.org para obtener más apoyos en su propuesta.

"Poner su nombre al nuevo centro de salud en su honor sería un tributo adecuado por sus años de servicio y generosidad", argumenta la sanitaria. Deja claro que "ella nunca ha buscado honores, pero sería la forma más bonita de darle las gracias por cuidar" de todos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Luisa "ha acunado niños, ha escuchado y ha informado"

La enfermera añade que "no solo sería un acto de justicia, sino un ejemplo a generaciones venideras". De que en El Cerro del Águila "valoran a quienes de verdad construyen un barrio desde abajo, con las manos y con el corazón".

Precisamente en obras se encuentra el nuevo centro sanitario, que tiene prevista su apertura para "antes del verano" del 2026. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya adelantó que se llamaría 'Nuestra Señora de las Dolores', por la virgen y parroquia que hay en la zona.

El edificio triplicará en capacidad el que todavía utilizan los vecinos. "Moderno y muy necesario", como califica también Raquel, ella no pierde la esperanza de que reconsideren nombrarlo María Luisa para que "su legado perdure" allí.

Reitera que "ha sido la primera en llegar y la última en irse. Ha recogido y acunado a niños que se caían o que esperaban a entrar al pediatra, ha escuchado a quien necesitaba desahogarse, ha informado al que preguntaba y al que no...".

Además, "siempre con una sonrisa"

"Siempre, siempre con una sonrisa y un 'buenos días' que nos ha hecho el día a día más fácil", admite. Además de hacer muy bien su labor: "Con lluvia o con el calor sevillano que quema, ha limpiado las consultas, pasillos y despachos".

"Los habitantes de El Cerro y todos los que trabajamos en el centro de salud sabemos que nuestro entorno no sería el mismo sin ella", concluye Raquel. Con las firmas que recoja, que aún no son muchas, intentará conseguir su objetivo.

El centro sanitario se está levantando en la calle Potosí. Tendrá en total 33 salas de consultas, aparte de otros espacios dedicados a cirugías menores, educación en salud, rehabilitación y fisioterapia, radiología e incluso odontología.

Raquel nos reconoce que, en caso de no lograr finalmente lo que busca con su campaña, con este artículo "al menos ya servirá de homenaje" para una Luisa que todavía seguirá cuidando del barrio un tiempo más hasta su merecida jubilación.