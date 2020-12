Disuelven una fiesta con 200 estudiantes en el colegio mayor de Valencia que sufrió un brote en octubre

En esta ocasión , los hechos han ocurrido sobre las 00.45 horas de este sábado, después de que la Policía Local de València recibiese quejas por una fiesta en la residencia de la avenida Naranjos la que, al parecer, no se respetaban las distancias de seguridad ni el uso de mascarillas obligatorio en prevención del coronavirus, según han informado fuentes del cuerpo municipal, que se movilizó hasta el lugar pero no llegó a intervenir porque la Policía Nacional ya se había hecho cargo de la situación.

Colegio: fue una concentración al volver de copas, no una fiesta organizada

Algunos estudiantes intentaron seguir la fiesta en las zonas comunes, pero el personal de seguridad del centro les informó de que no podían permanecer allí y que debían ir a sus habitaciones, pero como no no les hicieron caso fueron estos mismos agentes los que avisaron a la policía. El incidente se dio por cerrado sin detenciones. La dirección ha insistido en que no se trataba de una fiesta organizada.