La opositora venezolana ha sido entrevistada en Oslo por nuestro compañero Lluís Tovar para Informativos Telecinco

Nicolás Maduro califica de “espanto” el paso de María Corina Machado por Oslo y denuncia su “apoyo” al “secuestro armado” del perolero venezolano

La opositora venezolana María Corina Machado ha sido entrevistada en Oslo por nuestro compañero Lluís Tovar, uno de los pocos periodistas que han tenido un encuentro con ella en el marco del viaje que ha realizado a la capital noruega por el Premio Nobel de la Paz 2025. Hasta allí se desplazó para recibir el galardón, que terminó recogiendo su hija en su nombre al no llegar ella a tiempo para ese momento exacto. No pudo hacerlo, de hecho, debido a la complejidad de su viaje, que tuvo que acometer desde la clandestinidad en la que se encuentra desde hace una década en su país.

Omnipresente, no obstante, antes y después de llegar a la ceremonia, María Corina Machado, que aún no ha abandonado Noruega, ha atendido a Informativos Telecinco y ha dejado distintos titulares en los que apunta al régimen de Nicolás Maduro y en los que, en lo referente a España y a su Gobierno, detalla que ha echado en falta un mayor apoyo.

María Corina Machado y el fin de Nicolás Maduro en Venezuela

En primer lugar, la opositora venezolana ha sido clara y concisa al referirse a la situación de su país: “Cada día que pasa, el tiempo está en contra de Nicolás Maduro y del régimen y a favor de la oposición de los venezolanos. Maduro va a salir con o sin negociación”, ha subrayado.

En esta línea, estas palabras entran en sintonía con las ya pronunciadas también durante su mediática intervención en Oslo, donde defendió además que el régimen de Maduro se sostiene con "fondos que vienen del tráfico de drogas, el mercado negro de petróleo, el tráfico de armas y tráfico de personas", al tiempo en que reclamó que “hay que cortar esos flujos”.

Además, en ese discurso, preguntada sobre una posible invasión de Estados Unidos en su país, subrayó que "Venezuela ya ha sido invadida" por "agentes rusos, agentes iraníes y grupos terroristas como Hezbolá y (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás operando libremente, coordinados con el régimen"; unas palabras que no han tardado en tener respuesta del propio Nicolás Maduro, quien ha señalado de “espanto” su paso por Oslo.

María Corina Mchado y su opinión sobre el Gobierno de España

Por otra parte, cuestionada en la entrevista de Lluís Tovar para Informativos Telecinco sobre el Gobierno de España y su papel en esta crisis, María Corina Machado ha echado en falta su apoyo.

“Yo lo primero que quiero hacer es agradecer al pueblo español, porque ese respaldo lo hemos sentido”, ha dicho, para a continuación referirse específicamente al Ejecutivo español: “En relación al Gobierno español simplemente voy a decir que la historia juzgará, –como lo hace hoy el pueblo de Venezuela–, lo que ha faltado, que desde luego ha faltado…”, ha dicho.

En sus declaraciones, además, ha querido diferenciar el papel del Gobierno español con el del Congreso de los Diputados, sobre lo cual ha agradecido el gesto de reconocer a Edmundo González.

María Corina Machado y su regreso a Venezuela

Por el momento, María Corina Machado tiene previsto quedarse en Europa unos días antes de regresar a Venezuela, desde donde Nicolás Maduro continúa cargando contra ella.

Sobre ese regreso, la incógnita está en cuáles van a ser las acciones de este último, que en uno de sus últimos discursos ha acusado a su opositora de haber “aplaudido y apoyado el secuestro armado” de un petrolero venezolano por parte de Estados Unidos y de haber “llamado a que invadan Venezuela”.

“El ridículo que hizo La Sayona (una figura fantasmal del folklore venezolano con la que compara a la opositora) por allá fue de espanto”, ha dicho sobre ella y su viaje a Oslo, que tuvo que realizar saliendo del país primero en un barco hacia la isla caribeña de Curazao, a unos 70 kilómetros de las costas venezolanas.