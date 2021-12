"No es nuestro interés irrumpir en la escena pública. Por ello pedimos que se respete nuestra voluntad de no convertirnos en un elemento mediático", dice la familia, que no obstante asegura que "el Govern -y no solo él- miente cuando explica que el modelo legal en Cataluña es el de inmersión lingüística", lo que califica de "falso".



En este sentido, recuerda que los tribunales "han dicho que cuando hay dos lenguas cooficiales (com a casa nostra!) la enseñanza debe impartirse de forma vehicular en un mínimo del 25% para cada una de las dos lenguas y el resto debe repartirse en función de la realidad sociolingüística del centro o la presencia de otras lenguas extranjeras (¡Qué no os engañen!)".



"Así debe hacerse en todo el sistema educativo de Cataluña desde noviembre de este año después de que una sentencia del TSJC lo estableciera definitivamente", añade la carta, en la que la familia resalta: "Por lo tanto, el debate sobre la escuela de Canet de Mar carece de sentido ¿Si se ha de aplicar en toda Cataluña, qué más da si toca o no ahora en Canet de Mar?"



El derecho a una escolarización bilingüe "se nos reconoció en el mes de octubre y el Govern ha considerado ahora que era el momento de interrumpir la 'calma tensa' después del procés, agitar las banderas, convocar manifestaciones de protesta y señalarnos como culpables de querer acabar con el catalán. ¡A nosotros!", exclaman los padres.