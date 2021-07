La EMA pide a los europeos que se vacunen ante la propagación de la variante Delta

Por otra parte, en relación a ' mezclar' vacunas , la EMA y el ECDC aseguran que "no están en condiciones de hacer ninguna recomendación definitiva". "No obstante, los resultados preliminares de los estudios realizados en España, Alemania y Reino Unido sugieren una respuesta inmunitaria satisfactoria y ningún problema de seguridad. Se esperan más datos en breve, y la EMA seguirá examinándolos a medida que estén disponibles", añaden al respecto.

Cabezas ha dicho que no se puede afirmar que los no vacunados sean personas que no han querido administrarse la dosis, ya que hay ingresados que entraron cuando no se había abierto su franja de edad o llevaba poco abierta.