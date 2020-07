Carta a corazón abierto de los profesionales del hospital Gregorio Marañón a sus pacientes tras la crisis sanitaria

La emotiva carta abierta va dirigida a sus pacientes, en formato de texto y de vídeo, donde han reconocido que "no era fácil llevar bien lo difícil, pero era imprescindible" , y que aprendieron "con dolor e impotencia que hay palabras que no se materializan, que decir mascarilla, no protege, y repetir respirador no salva vidas".

Más de treinta profesionales leyendo la carta

"Tenemos que confesaros que el miedo a perderos nos ha hecho temblar, sollozar y derrumbarnos, pero también nos hizo levantarnos, porque no era fácil llevar bien lo difícil, pero era imprescindible. Lo hemos intentado con tesón, peleando por daros calidad y ofreciendo siempre calidez", han admitido los profesionales, de los cuales más de una treintena aparecen en un vídeo leyendo la carta, algunos con la voz entrecortada.



"Aprendimos con dolor e impotencia que hay palabras que no se materializan, que decir mascarilla, no protege, y repetir respirador no salva vidas, por mucho que lo intentáramos o lo gritáramos. Sin embargo nada nos paró, ya que cuando uno tiene un porqué siempre encuentra el cómo", han apuntado también en su misiva, dirigida a los que no quieren llamar pacientes, sino familia, porque "durante esos interminables días y temidas noches" han sido sus "parejas, padres y hermanos", y también sus "abuelos, hijos, compañeros y amigos", y porque "la familia no es una opción, ni un contrato, no es nada más, ni nada menos, que entrega".



El equipo del Hospital Gregorio Marañón ha decidido hablar "desde el corazón", ese que han utilizado "como un impulso de trabajo, como un arma de construcción masiva", porque "quien elige el corazón, no se equivoca nunca".