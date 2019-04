Encuentran los cadáveres de la madre y el hijo desaparecidos en Tenerife

La Guardia Civil mantiene detenido a Thomas Hendrick, alemán de 43 años. Su esposa Silvia, de 39, ha sido encontrada muerta junto a su hijo mayor, de 10 años. Un dispositivo de búsqueda por aire y por tierra los buscaba en una zona agreste y llena de cuevas de Adeje, porque fue aquí donde el hermano menor asegura que estaban paseando cuando presenció una discusión de sus padres. El niño ha contado que vio cómo su padre agredía a su madre y cómo su hermano intentaba separarles y era golpeado también. Huyó despavorido y fue encontrado por unos senderistas. No le entendían y le llevaron a la Guardia Civil, donde tardó horas en poder hablar. Estaba en estado de shock y no quería contar nada hasta que una intérprete, con la ayuda de los psicólogos, consiguió que explicara lo que había visto. También contó que habían ido a pasar las vacaciones de Semana Santa con su padre, que vivía desde hace poco en Tenerife. Silvia y los niños permanecían en Alemania. El detenido no ha aportado datos en su declaración, solo dice que salieron a pasear y él se volvió a casa solo.