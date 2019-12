Imaginación contra el maltrato: Una revista de moda falsa hizo posible que 24 mujeres denunciaran en Denia

Eva Gadea, coordinadora de la Unidad Artemis reconoce a Informativos Telecinco que "el proyecto lo hicimos pensando el cartel típico del 25N. Pensamos en que la gente ya conocía ese tipo de campañas, por lo que no iba a ser factibles para aquellas mujeres que querían denunciar y no se atrevían. Entonces pensamos otra manera para que llegar a las mujeres y se nos ocurrieron lugares donde ellas suelen ir solas. Pensamos en peluquerías, gimnasios d onde no van con sus maridos y entonces se nos ocurrió una revista de moda y viajes que podríamos dejar en esos establecimientos".

Y no es una cuestión baladí. Un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género desvelaba este año la realidad de esas mujeres que sufren los abusos calladas, con miedo. Y ese miedo al agresor el que provoca que el 50% de las mujeres no denuncie. Un 45% cree que sola no podrá resolver el problema, mientras que un 36% de las mujeres no se reconoce como víctimas. Por eso es tan importante que ponga luz sobre un día a día que ellas consideran normal. Luego está ese porcentaje, alto, de un 32% que se siente culpable y responsable de la situación, por lo que las confesiones de otras mujeres siempre ayuda a visibilizar el tema. La pena por el agresor, la falta de recursos económicos y la vergüenza a contar lo sucedido son otros motivos para callar. Pero esta vez, algunas de ellas, viendo una revista que creían de moda se han atrevido a dar el paso.