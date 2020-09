Más denuncias: el temor de las familias de la residencia de lliria es ahora cómo murieron algunos familiares

El d rama de los familiares de la residencia de Lliria continúa y ahora su temor es si algunas de las muertes se precipitaron por la falta de cuidados. La Guardia Civil sigue recopilando testimonios de familias y aunque los técnicos de la Generalitat no se han personado en el centro están siguiendo la situación al milímetro.

Ahora, todas las familias revisan los finales de algunos de los suyos. Como esa familia que recuerda que desde el día en que la dejaron ingresada al día que murió pasaron solo seis semanas . Un tiempo en el que la anciana perdió mucho peso, l(como muestra la fotografía que ilustra este reportaje) la familia no puede calcular cuánto porque solo pudieron visitarla en dos ocasiones. El día que falleció habían hablado con ella por la mañana a través de una videoconferencia . En el centro les dijeron que la causa de la muerte fue probablemente un infarto, pero la familia ahora sospecha que la falta de atención pudo influir. Su denuncia ya forma parte de la investigación. Hay más, como la de otra familia que enseña las uñas de un familiar.

El informe recogía "indicios de trato no correcto, incluso degradante" y que en algún caso los ancianos no iban vestidos o estaban en posturas corporales inadecuadas, según Oltra, que se ha referido a la "crudeza" de las imágenes emitidas por Telecinco , en las que se ve a ancianos atados a sillas, con llagas o desnudos, supuestamente desatendidos para comer e incluso abandonados tras caer al suelo.

Oltra ha resaltado el "valor" del trabajo de la inspección y ha asegurado que su departamento va a ser "inflexible" en la exigencia "no solo trato correcto, sino buen trato a los mayores, digno y afectuoso".

Familiares de algunos residentes en Llíria ya han pedido el traslado de algunos mayores a otro centro, si bien Oltra no ha podido precisar cuántas han sido al ser una cuestión que depende de los servicios sociales municipales, aunque ha recordado que la consellería facilitará los traslados que se pidan.

Ha afirmado que, en aplicación de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de 2019 , se va a adelantar el incremento del número de inspectores y en un año y medio los 21 actuales llegarán a 33 o 34, con una ratio de uno por cada 150.000 habitantes, y ha señalado que con los 7 que había en época de gobierno popular "no se habrían podido detectar" las irregularidades de la residencia de Llíria.

Oltra ha defendido que la gestión de los servicios sociales "no es la bolsa ni una inversión" y por tanto los grupos empresariales que se dedican a ella tienen que primar la responsabilidad social y el trato digno a las personas. Hay grupos que "no lo entienden así" y cuyas consecuencias se han visto en Llíria o en Alcoy, donde murió más de la mitad de residentes y casi todos se contagiaron de covid, por lo que "llueve sobre mojado".

Por su parte, en una entrevista con EFE, el director general de Operaciones de Domus Vi, , José Luis Roselló, ha criticado la difusión "fuera de contexto" de imágenes de la "intimidad personal" de personas con graves problemas cognitivos, ha acusado a la empleada que las grabó de "falta de humanidad" y ha defendido "al cien por cien" que el "afán de beneficio no cabe" en el sector de la dependencia. En las imágenes puede verse a ancianos atados a sillas, con llagas o heridas, desnudos y aparentemente desatendidos para comer e incluso a uno tras caer al suelo, mientras una empleada les está grabando.

Según el directivo, "es un momento puntual en el que los residentes estaban desayunando en sus habitaciones" por la restricción de las actividades de socialización motivadas por la pandemia. Añade que la empleada, contratada como refuerzo para limpieza durante la pandemia pero a la que no se le renovó el contrato, "aprovecha ese momento para grabar situaciones de la intimidad de las personas en su habitación y eso no es que no hubiera personal a su cuidado; por supuesto que lo había".