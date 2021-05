Un hombre finge haber muerto de covid para romper la relación con su novia

Pese a que la pandemia de coronavirus sigue cobrándose miles de víctimas diarias, algunos no tienen escrúpulos en utilizar la enfermedad para fines egoístas. Es el caso de un individuo que se hizo pasar por víctima mortal del covid-19 solo para romper la relación sentimental que tenía con una mujer.

Al principio ella confesó que no buscaba nada serio, pero que poco a poco fue enamorándose gracias a su amabilidad, consideraciones y tolerancia. Ambos se citaban en un hotel , debido a que, según él, no quería molestar a su compañero de piso y a su hija pequeña.

Más adelante, William le informó de que su padre tenía tuberculosis , lo cual hizo que el distanciamiento fuera en aumento. Finalmente, tras dos años de relación, el hombre le dijo que había dado positivo en covid-19 , por lo que había tomado la decisión de hospitalizarse. Según él, los doctores le habían asegurado que no iba a poder superar la infección por el daño que había provocado el virus en sus pulmones.

Un mes después, tras la ausencia de señales de vida por parte de su pareja, ella decidió llamar al hospital y le aseguraron que nunca atendieron a un hombre con ese nombre, así que recurrió a las autoridades para denunciar su desaparición . Sin embargo, cuando la policía buscó en los registros descubrieron no que no existía nadie con el nombre de William James Khan .

“Así que mi novio no sólo me ghosteó fingiendo su muerte, sino que además me mintió durante dos años sobre su verdadera identidad”, lamentó la decepcionada y burlada mujer.