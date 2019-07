"No tenía ganas de vivir": carta de la madre del niño que sufrió abusos por sus compañeros en Vallirana

El texto explica cómo los compañeros de instituto de su hijo, que no han sido expulsados del centro y que se encuentran en libertad vigilada , comenzaron a acosar al niño y cómo acabaron agrediéndolo sexualmente. El grupo de menores investigados, entre los 15 y 16 años, se hacían llamar “la mafia” y se metían “contra todos los niños que eran diferentes”, explica el menor a su madre.

La madre del menor asegura que su hijo “procuraba ser invisible en clase” pero cuando salía al patio en la hora de recreo “allí lo estaban esperando”. La mujer explica que lo llevaron 16 veces a “la Pradera”, un lugar apartado del patio donde los investigados presuntamente abusaban de él, fuera de la vigilancia por parte de los profesores del centro. “Le enseñaban un machete y le decían que si no les traía cosas, le harían daño”, relata la madre del niño.

La madre explica que el síndrome d'Asperger que sufre el niño no le permite relacionarse con normalidad y por eso grabaron dos vídeos donde el menor explica todos los abusos que sufrió por parte de los compañeros con el fin de poder entregarlos a la policía.

"Le hicieron todo tipo de agresiones sexuales , lo pusieron en el suelo como un perro y lo intentaron penetrar y como no pudieron le hicieron violaciones orales", asegura la madre del niño. "Lo obligaban a tragarse el semen, aparte de las 'pajas' que tuvo que hacer y le hicieron", explica en la carta la mujer.

“Pasamos un calvario . Mi hijo no tenía ganas de vivir”, confiesa la madre del menor, además de explicar que tuvieron que “luchar mucho” por tener un tutor personal para el niño, conseguir un nuevo instituto y continuar el curso académico.

"Nosotros queremos justicia y como vemos que esta no funciona (...) esperamos que al menos nuestro hijo se recupere y vea que si la justicia no le da apoyo, que sus padres han hecho todo lo posible para hacer que los hechos que pasaron no pasen desapercibidos", añade la mujer en esta declaración de auxilio, que concluyó con un “Gracias por escucharnos”. El Ayuntamiento de la localidad ha condenado cualquier tipo de violencia y agresión.