Cañón, explosiva: la hija de Andoni Ortuzar, hombre fuerte el PNV, se revuelve en las redes por los comentarios machistas

No es la primera vez que la joven se defiende en la redes. "Hoy me apetece agradecer a todos aquellos que han dicho o pensado que mi vida es más fácil por venir de donde vengo. Gracias. Gracias, también, por todo el daño que me han podido hacer palabras ignorantes y por supuesto poco conocedoras. Estoy tan agradecida de los prejuicios, las malas lenguas, las críticas y las mentiras... alimentarme de todo aquello que me destruía me trajo hasta aquí.+ Y hasta aquí he llegado justamente por toda esa gente que juzgó sin saber. Sin ni siquiera conocer. Hasta aquí. El sitio del que no pienso moverme. Y no me refiero a mi bonita Madrid, que también. Me refiero a comerme mis mayores inseguridades, vértigos y miedos, y subirte a uno de los altares más altos que existe sobre la faz de la tierra. Cuanto más han dicho, más te he querido. Cuanto más han intentado doler, más te he abrazado, y cuanto más te han intentado pisar, más te he admirado. Feliz día, siendo un día cualquiera, porque me enorgullezco, ME ENORGULLEZCO DE VENIR DE DONDE VENGO. Me enorgullezco de todas las pelis de chicas que hemos visto juntos. De todos los postres que hemos comido a escondidas. Incluso de nuestras conversaciones poco serias. Pero además de eso, me enorgullezco de que hayas llegado tan lejos y tan alto, porque aitatxu, eres absoluta y completamente brillante".