La Guardia Civil investigó el comportamiento de los padres de Tomás Gimeno la noche de la desaparición de Anna y Olivia

Las autoridades investigaron por qué los padres no dieron la voz de alarma ante el comportamiento sospechoso de su hijo. Según fuentes policiales, el padre explicó a la Guardia Civil que fue al fútbol y que al llegar a casa no miró el garaje y no se dio cuenta. Solo le chocó el abrazo de despedida que le había dado Tomás, algo que no era habitual en él, y el mensaje de despedida que después le envió a las 2 de la mañana, pidiéndole perdón.