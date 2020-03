"No me separo del gel" o "yo me cambio de vagón si tosen": los hipocondríacos ante el coronavirus

“Si veo a gente por la calle con mascarilla me siento desprotegido . Vi a un grupo de asiáticos por mi barrio, usando mascarilla en el 'super', y me asusta, la verdad. Cada vez que toso, lo siguiente que hago es tocarme la frente por si tengo fiebre. También estoy pendiente de respirar bien, para ver si me falta el aire. Cuando lo compruebo, me calmo”, añade. Su caso, como el de gran parte de la población, es un miedo que trasciende la realidad . La peor parte es que se han reportado agresiones racistas por el coronavirus , un hecho infame.

Clara, otra joven de Pamplona, no se queda lejos. “Siempre me limpio las manos con gel desinfectante cada vez que bajo del autobús, del metro o el tren. Me lavo las manos cada vez que voy al baño, el desinfectante lo utilizo todo el rato. Si tose alguien, no hago nada, confío en que no sea por coronavirus”, comenta. La sobreinformación tampoco ayuda.