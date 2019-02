Garrido aplaza la negociación con los taxistas y estos dudan de la legalidad de sus propias exigencias

El Gobierno de la Comunidad de Madrid prevé contactar con los taxistas de la región a comienzos de la próxima semana una vez que termine de analizar la nueva propuesta remitida por las asociaciones del sector sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). No obstante el presidente Madrileño ya ha advertido que no aceptarán establecer la "vía Colau" , esto es, imponer tiempos de antelación para contratar un coche de este tipo. A la espera de este encuentro, los taxistas han vuelto a manifestarse esta tarde en la Puerta del Sol donde han acusado a la Comunidad de "burlarse" de ellos y de querer "alargar" la negociación.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido , ha afirmado este que la Consejería de Transportes está analizando la nueva propuesta presentada por los taxistas para regular el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), si bien ya ha avanzado que no aceptarán establecer la "vía Colau" , esto es, imponer tiempos de antelación para contratar un coche de este tipo.

"La Comunidad no va a legislar en la línea de establecer una especie de 'vía Colau' o 'vía Carmena' para que se consiga lo mismo por otra puerta", advirtió el presidente regional durante una visita al CEIP Cuba.

Según indicó, tal como han indicado los taxistas, no renuncian a la contratación con antelación, "sino que quieren que se traslade su determinación a los ayuntamientos ".

"Y ya hemos dicho que la Comunidad no va a aceptar nada que suponga la desaparición de las VTC en Madrid, porque creo que es positivo para la competencia y porque es un servicio que demandan los ciudadanos", aseveró.

"Nosotros no vamos a colaborar a nada de eso ni por la puerta delantera ni por la puerta trasera", reiteró. "Si lo que se pretende es una 'vía Colau', eso no lo vamos a aceptar", insistió.

"Si es que les recibimos en el momento en el que nos llamen, evidentemente, como no puede ser de otra forma. La Administración no puede estar cerrada nunca a trabajar en el acuerdo y a trabajar con cualquier colectivo, a lo que sí se tiene que cerrar es a aquello que no responde al interés general y al bien común, que es lo que hemos hecho desde el primer día", ha agregado.