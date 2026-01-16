500 euros por bebé, el plan de un pueblo de Málaga para luchar contra la despoblación

Rocío Amaro 16 ENE 2026 - 06:30h.

Por el momento, el Ayuntamiento de Benalauría ha entregado ayudas a cinco familias por nacimiento o adopción

La medida busca incentivar la natalidad y apoyar al comercio local en un municipio de poco más de 460 habitantes del Valle del Genal

Compartir







MálagaBenalauría, un pequeño municipio de la Serranía de Ronda, ha vuelto a activar este año una de las medidas con las que intenta frenar la pérdida progresiva de población que afecta a buena parte del interior de la provincia de Málaga. El Ayuntamiento ha hecho entrega de los cheques bebé correspondientes a esta anualidad a cinco familias con hijos pequeños, dentro de un programa de apoyo a la natalidad que se puso en marcha el pasado año y que ha tenido continuidad.

La ayuda consiste en una aportación económica de 500 euros al año durante los tres primeros años de vida del menor, o desde el momento de la adopción. El importe debe destinarse a cubrir gastos básicos relacionados con la crianza, como alimentación, higiene u otras necesidades habituales, siempre que las compras se realicen en comercios del propio municipio. De este modo, la iniciativa no solo pretende aliviar la carga económica de las familias, sino también contribuir al mantenimiento del pequeño tejido comercial local.

PUEDE INTERESARTE Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 18 años en Málaga cerca del instituto donde estudiaba

El programa está regulado por una ordenanza municipal que establece los requisitos para acceder a la ayuda. Pueden beneficiarse matrimonios, parejas de hecho o familias monoparentales que estén empadronadas y residan en Benalauría desde al menos un año antes del nacimiento o la adopción. El menor también debe figurar empadronado en el municipio. Con estas condiciones, el Ayuntamiento busca garantizar que la ayuda repercuta directamente en la población residente.

Un pequeño pueblo de poco más de 400 habitantes

Benalauría cuenta actualmente con una población que ronda los 460 habitantes, según los datos más recientes. Como ocurre en otros pueblos del Valle del Genal y de la Serranía de Ronda, el envejecimiento demográfico y la baja natalidad han ido reduciendo el número de vecinos de forma sostenida durante las últimas décadas.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un estudiante de un Colegio Mayor de Córdoba por una presunta agresión sexual a una compañera

La falta de nacimientos tiene consecuencias directas en la vida cotidiana del municipio, desde la continuidad del colegio hasta la viabilidad de determinados servicios públicos. En este contexto, el cheque bebé se plantea como una herramienta más dentro de una estrategia local para hacer frente a la despoblación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El cheque bebé, una estrategia en los municipios con despoblación

No es una iniciativa aislada. En numerosos pequeños municipios de Andalucía y de otras comunidades autónomas se han puesto en marcha medidas similares en los últimos años, con ayudas económicas directas por nacimiento o adopción como una forma de apoyar a las familias jóvenes y fijar población en el territorio.

Ayuntamientos de zonas rurales han recurrido a este tipo de incentivos, en algunos casos complementados con programas de apoyo a la vivienda, al empleo o a la escolarización. Aunque las cuantías y condiciones varían, el objetivo es el mismo, crear un entorno más favorable para que las familias decidan quedarse o instalarse en municipios con pocos habitantes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ayuda al comercio local del municipio

Desde el Consistorio de Benalauría se subraya que la medida tiene un impacto inmediato tanto en las familias beneficiarias como en la economía local. El hecho de que el gasto deba realizarse en comercios del municipio permite que la ayuda revierta directamente en el pueblo, reforzando negocios que también son esenciales para mantener servicios de proximidad.

El Ayuntamiento considera que los cheques bebé son una ayuda directa para las familias, aliviando parte de los gastos de los primeros años, y al mismo tiempo benefician al comercio local, donde se realizan las compras. En un municipio pequeño como Benalauría, con poco más de 460 habitantes, cada familia joven que se queda o se instala tiene un peso real en la vida del pueblo, en sus servicios y en la continuidad del colegio, sin que se trate de grandes soluciones, pero sí de apoyos prácticos.