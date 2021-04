El 61% de la gente cree que no se respeta la prohibición de reunirse en domicilios particulares

Entre las restricciones impuestas como medida de prevención del coronavirus está la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios particulares . Una encuesta de la OCU revela que el 61% de las personas percibe que estas reuniones de producen en su entorno. Por eso, la organización de consumidores y usuarios recuerda el riesgo que suponen para la salud de todos estos encuentros.

Los encuestados, una 1.700 personas de entre 25 y 79 años, tienen la percepción que la distancia de seguridad entre personas en la calle es lo que menos se cumple . Según las conclusiones de la OCU un 73% de la gente cree que los dos metros de distancia no se respetan.

El peligro está en las casas

Sin embargo, las reuniones en espacios cerrados, como pueden ser los domicilios particulares, son más peligrosas. La mayoría de los encuestados, un 61%, cree que no se respeta la prohibición de reuniones en casas particulares. Es más, un 17% reconoce abiertamente que no respeta dicha norma.