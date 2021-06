Joaquín Amills: "Beatriz no tiene maldad aunque Tomás fuera xenófobo, machista e infiel"

"Cuando se dan estas luces rojas tiene que haber un mecanismo que cuando se produzcan se analice a estas personas y su peligro", dice Amills.

Amills también se emociona ahora al recordar la entereza de Beatriz y su falta de maldad

Amills reconoce que no exhibieron la verdadera catadura moral de Tomás Gimeno y su acoso a Beatriz para recuperar a las niñas

Joaquín Amills, de SOS Desaparecidos ha vivido muchos dramas. Pero tal vez este, el vivido por Beatriz, ha sido el más duro. Porque era él quien tenia que dar la cara y ser comprensivo y paciente con Tomás Gimeno. Era una táctica, sí, para salvar a las niñas y devolvérselas a la madre en el caso de que hubiera decidido huir con ellas.

Amills había preparado un plan completo sobre cómo actuar en cada momento de la búsqueda, siempre pensando que las niñas de Tenerife siguiesen con vida. "He tardado noches en poder dormir, porque has creído en una esperanza, has soñado en ese momento de poder tener una intermediación. Si hubiese llamado, teníamos todo argumentado, cómo tenía que ser el tono, las preguntas, cómo encaminar todo esto. No teníamos nada al azar", dice Amills que reconoce que se ha tenido que contener mucho en Ya es mediodía.

Amills también se emociona ahora al recordar la entereza de Beatriz y su falta de maldad. Solo sacó a la luz las infidelidades, como si tuviera que explicar al mundo por qué dejo a Tomás Gimeno -no extraña cuando algunas personas, como ese cura con escasa piedad por el prójimo, ni siquiera entiende eso- pero no dijo siquiera el infierno que sí ha desvelado el auto. Llamadas y mensajes vejatorios desde que Beatriz decidió hacer su vida. Tomás Gimeno pensó y decidió que no tenía derecho a ser feliz sin él.

Por eso a Joaquín Amills le sorprende el hecho de que Beatriz saque fuerzas de flaqueza deje a un liado el odio. Una nueva carta de Beatriz lo demuestra. Amills ha reconocido en Ya es mediodía que se ocultaron muchas cosas para intentar "mostrar la cara de intermediación, de ablandar su corazón, no podíamos mostrar quién era realmente ese monstruo. Durante el último año era un continuo de insulto, vejaciones, infidelidades durante todo el matrimonio, machista, xenófobo…”.

Además, Joaquín Amills ha recalcado la importancia de que este caso sirva para que no vuelva a pasar. "Un punto en el que podamos trabajar, sensibilizar, nos centramos en leyes castigadoras, pero si no tenemos una formación y una educación, de nada sirven las leyes". Amills reconoce que es importante que las mujeres vena las señales de alarma, Beatriz como otras muchas no lo hizo cuando fue acosada por su expareja e incluso a la actual pareja de Tomás que nunca pensó que pudiera hacer algo a las niñas. "Hay luces que pueden avisar a las mujeres que sufren este maltrato. Cuando se dan estas luces rojas tiene que haber un mecanismo que cuando se produzcan se analice a estas personas y al peligro que corren los menores que tienen al lado”.