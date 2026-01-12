Carlos Plá Valencia, 12 ENE 2026 - 16:30h.

Peiró será el encargado de exaltar a la fallera mayor de València, Carmen Prades Gil, y Cuchita Lluch a la niña Marta Mercader

Polémica por las Fallas 2026: la asamblea de presidentes tumba el programa de festejos por mantener lectivo el 16 de marzo

Compartir







La alcaldesa de València, María José Catalá, acompañada por el presidente de Junta Central Fallera y concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha dado a conocer el nombre de las personas que ejercerán como mantenedores en los actos de Exaltación de las falleras mayores de València y sus cortes de honor.

La responsabilidad y el honor recae este año en el comunicador y presentador Boro Peiró, y en la que fuera fallera mayor infantil de València 1975, Cuchita Lluch. Los dos ya han conocido a las máximas representantes de la fiesta de este año, Carmen Prades y Marta Mercader, quienes han recibido la noticia “con mucha emoción y felicidad”, tal como han expresado.

PUEDE INTERESARTE El mítico cine Martí será derribado antes de verano para dar paso a un edificio residencial

Boro Peiró mantenedor de la fallera mayor

Boro Peiró será el encargado de exaltar a la fallera mayor de València, Carmen Prades Gil, y su corte de Honor. Se trata de una cara conocida en el mundo de las fallas, profesional de la comunicación y, sobre todo, de la radio. Es el director y presentador del programa Gente de Fallas (GDF) en la emisora Onda Cero, un programa que cumplirá 30 años en antena este 2026, y que es el programa decano de temática fallera emitido de manera ininterrumpida en la esa emisora. De hecho, Peiró ha destacado como su programa “fue el único que se mantuvo en antena durante la pandemia, dando voz a todos los colectivos vinculados con la fiesta”.

Dentro de Onda Cero, coordina la Revista de Fallas que la emisora publica anualmente. Además, también ha colaborado en medios y publicaciones como Canal 9, El Mundo, Costa Blanca Rundschau, El Turista Fallero o Actualidad Fallera, además de escribir en el Llibre Oficial Faller y en numerosos llibrets de falla. Peiró

PUEDE INTERESARTE El mar se traga las playas del sur de Valencia: en tres décadas han perdido 10 metros de arena

Presenta también, desde hace dos décadas, el Concurso de Playbacks de la Junta Central Fallera y la Gala de la Pirotecnia, de la que fue impulsor en 2006 de esa Gala de la Pirotecnia. Vinculado al mundo de las fallas y de la comuincación desde su niñez, a los 9 años ya presentaba actos y acontecimientos en su comisión, Calle de Llíria de Benaguasil. Allí y en la comarca del Camp de Túria inició una trayectoria que no ha dejado de crecer y sumar reconocimientos ligados a las Fallas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Entre los galardones que atesora, destacan el Ninot d’Or del Gremi Artesà d’Artistes Fallers, la Insignia de Oro de la Federación de Fallas de Especial, la Mención de Honor del Gremio de Sastres y Modistos, el Periodista Gil Sumbiela, El Barraquer de Oro o el premio Berni. Además, hay que añadir otros premios de las comisiones Na Jordana, la plaza de Pilar o de agrupaciones como Botánico-La Petxinam o Benicalap-Campanar, o Convento de Jerusalén.

Fallero desde que nació, está en posesión del Buñol de Oro con Hojas de Laurel y Brillantes. Entre 1988 y 1990 vivió una etapa que recuerda con “especial aprecio”, con la trabajó con Miguel Santaeulalia en Benaguasil, l mientras compaginaba sus estudios con su pasión por la falla.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Siempre ha dicho que le hace “muy feliz” estar ante un micrófono presentando actas, pero el hecho de ser mantenedor de la FMV es “el máximo a nivel profesional”.

Cuchita Lluch, mantenedora de la FMIV

En cuanto a la Fallera Mayor Infantil de València, Marta Mercader Roig, y su Cort de Honor, será la FMIV 1975 Cuchita Lluch, la encargada de exaltarlas.

Cuchita Lluch nació en València el 14 septiembre de 1965 y diez años después, en 1975, tuvo el honor de ser la Fallera Mayor Infantil de València. Y no solo esto, su vinculación con el mundo de las Fallas le viene de familia, puesto que su padre fue vicepresidente de Junta Central Fallera con Enrique Real en 1980.

Además, Cuchita Lluch fue con 11 años la madrina de la entronización de la Virgen María de los Desamparados. Con 17 años fue también la Reina de la Poesía de València de la asociación Amigos de la Poesía y a los 18, fue Miss Armónica de Buñol. Cuchita lluch también fue la madrina del 125 cumpleaños de La Jordana en 2008 y jurado de la Corte de Honor de la FMV 2011.

Fallera de cuna, ahora pertenece a la comisión Grabador Esteve-Ciril Amorós. Allí aterrizó en el año 1989 cuando su hermana Begoña fue fallera mayor de la comisión. Una falla de la cual han sido falleras mayores sus sobrinas Sofía, Blanca, Cristina y Lolita y su hija Carlota que ostentó el cargo de fallera mayor infantil en 2005 y, un año después, formó parte de la Corte de Honor de la FMIV 2006.

Madre de dos hijos, Carlota y Vicente, está casada con el actor Juan Echanove. Cara conocida de la sociedad valenciana, Cuchita Lluch es “todo un referente en el plan gastronómico”. Fue presidenta de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana del año 2009 al 2015 y presidenta de Feria Gastrónoma de València en 2019 y 2020.

Desde el año 2015 es miembro de la Real Academia de Gastronomía, y de la junta directiva desde 2020. Además, también es embajadora gastronómica del Exquisito Mediterráneo, la marca gastronómica de la Agencia Valenciana de Turismo y embajadora gastronómica de Conhostur, la asociación de federaciones de gastronomía de la Comunidad Valenciana. Entre sus galardones destaca el premio del diario Las Provincias por su trayectoria gastronómica.

Este encargo de ser mantenedora le hace “especial ilusión”, un momento en el que considera que rememorará cuando ella ocupó la Silla de Oro.