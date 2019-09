Los jóvenes de entre 18 a 25 años son los más recurren a la prostitución

Algunos hablan de prostitución y les da la risa. No son conscientes del dolor que hay detrás de este negocio. Los datos dicen queLo hacen después delcomo parte de la fiesta porque lo de las cenas y el cine ya parece pasado de moda. EL negocio de la prostitución no para de crecer y está claro que no es cosa ya de viejos verdes ni de maduros en busca de algo nuevo. 3 de cada 10 españoles han consumido prostitución alguna vez. Se ha convertido en otra "forma de ocio", según los jóvenes que piensan quey en muchas ocasiones se desconoce lo que hay detrás.