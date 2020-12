Juan Carlos Cubeiro: "Necesitamos meritocracia, calidad directiva y educación"

Juan Carlos Cubeiro es uno de los mayores expertos en liderazgo, talento y coaching en nuestro país, y pasa sus días impartiendo charlas y conferencias, y plasmando sus ideas en artículos para distintos medios o en alguno de los libros que lleva publicados: más de 50, entre ellos best sellers como La sensación de fluidez o Liderazgo Guardiola , con más de diez ediciones. Los dos últimos, durante la pandemia: El virus que reseteó el capitalismo (mayo 2020) y Liderazgo Brain Friendly (editorial Plataforma, octubre 2020).

¿Ningún líder político ni empresarial pudo anticipar lo que supondría el Covid?

¿Cómo ha visto el liderazgo político durante esta pandemia?

Quienes peor resuelvan la crisis sanitaria serán quienes peor crisis económica tendrán . Lo peor estará aún por llegar para quienes se aferren al modelo anterior y vayan por la vía de la deflación salarial . Y a quien entienda la importancia del talento, le irá mucho mejor. Y, por lo que respecta a España, somos el país de la calidad de vida, pero no de la educación, ni de la calidad directiva, ni del liderazgo empresarial y político, por lo que debemos mejorar en estas cuestiones. Necesitamos líderes con mucho talento con creatividad, no el ordeno y mando.

¿Son diferentes los líderes empresariales a los políticos? ¿Cree que son mejores?

Hay de todo en los dos ámbitos. En España tenemos a Pablo Isla , que ha sido nombrado dos años consecutivos mejor CEO del mundo. Pero creo que también en política, en las administraciones locales, los hay. No se ha de demonizar a todos. Aunque Victoria Prego explica que el arco parlamentario en la Transición estaba formado por personas muy preparadas que dedicaban unos años de su vida a sacar el país adelante. Mientras que hoy proceden de las Juventudes de los partidos políticos y no tienen tanta preparación ni experiencia. Es decir, hay menos talento que hace 40 años.

¿Qué tipo de empresas van a sobrevivir?

¿Qué deben hacer las empresas?

Una empresa saludable no es que ofrezca yoga o mindfulness a su plantilla, sino aquellas que analizan sus sistemas de costes, márgenes, etcétera, pero no lo llevan solo a maximizar el beneficio, sino también al talento. Son las empresas profesionales, saludables. Pero en España no somos aún punteros en estas cuestiones; somos el país número 43 del mundo en términos de calidad directiva, el 61º en educación, el 69º en meritocracia. Es decir, que estamos en la segunda mitad de la tabla en materia de comunicación, transparencia.