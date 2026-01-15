Una tractorada recorre Guipúzcoa hasta la frontera con Francia en protesta por Mercosur

60 vehículos participan en esta protesta contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Cómo afecta el acuerdo con Mercosur a los agricultores y consumidores: precios más baratos y dudas en la calidad

Una tractorada en la que han participado 60 de estos vehículos ha recorrido este jueves Gipuzkoa hasta la frontera con Francia en Irún para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que tiene previsto firmarse este sábado en Paraguay.

La movilización estaba convocada por las organizaciones vascas ENBA y EHNE y la navarra de UAG y también ha servido para expresar la preocupación de los ganaderos ante el avance en Francia de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que se ceba en el vacuno y que provoca cuantiosas pérdidas económicas.

Desde distintos puntos del País Vasco, unos 300 participantes -incluidos algunos navarros y del País Vasco francés-, según la organización, han avanzado hacia la frontera y se han manifestado en el paso fronterizo de Biriatou, donde han leído un comunicado.

Colas de hasta cuatro kilómetros en la AP-8

La tractorada, que ha partido en varias columnas desde distintos puntos de la provincia, no ha causado grandes afecciones al tráfico hasta Irún, aunque sí colas de hasta cuatro kilómetros a partir del peaje de la autopista AP-8 y de dos kilómetros en el entorno de la N-121-A en la ciudad fronteriza.

En este punto, los congregados, algunos de los cuales llevaban ikurriñas y carteles con banderas de Navarra, han desplegado una gran pancarta con un texto de denuncia ante la desprotección del sector primario frente a Mercosur y la dermatosis nodular.

Seguidamente, sus portavoces Garikoitz Nazabal (ENHE) y Félix Bariain (UAG), han leído un comunicado en el han criticado la "timorata reacción" del Ministerio de Agricultura frente a "la expansión" de la dermatosis nodular contagiosa y ante la aprobación del acuerdo UE-Mercosur.

Calidad y estándares en Mercosur

"La dermatosis y Mercosur dejan en carne viva al sector", han asegurado, al tiempo que ha lamentado que los gobiernos europeos, "salvo excepciones", hayan dado la espalda al sector ganadero europeo y dejado al del vacuno "a los pies del poderoso sector cárnico sudamericano, dominado por grandes empresas y corporaciones".

El bloque comercial del Mercosur está formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

"Reclamamos que los productos agrícolas y ganaderos que se importen desde los países de Mercosur cumplan los mismos estándares de calidad y seguridad alimentarias, los mismos condicionantes ambientales y de bienestar animal, además de los requisitos laborales que la UE exige a su sector productor, para que los consumidores europeos tengan la misma garantía alimentaria que obtienen cuando consumen alimentos de origen europeo", han subrayado.

Asimismo han exigido a los europarlamentarios, "muy especialmente" a los procedentes de Euskadi y Navarra, que "rechacen la ratificación del acuerdo y se alineen con el sector ganadero de los territorios a los que dicen representar".

En cuanto a la dermatosis contagiosa nodular, han exigido que se vacunen íntegramente todas las reses de las comunidades autónomas colindantes con Francia, pues no les "vale" únicamente con la inoculación en Gipuzkoa y en una franja del norte de Navarra.

Han reclamado finalmente, tanto a las autoridades españolas y francesas como a las locales, un "mayor y estricto control" en la frontera, o en su caso, prohibir temporalmente la entrada de ganado de Francia por razones sanitarias.