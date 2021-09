Juanma Moreno avisa de que se dará "caza a asesinos" que hayan causado el incendio si se confirma provocado

Moreno ha explicado que hay "indicios claros" de que el incendio ha sido provocado porque "el fuego tiene dos focos" , además de que se generó de noche, "cuando no pueden acceder medios aéreos" al lugar, lo que provocó que estuviera "toda la noche ardiendo", y, además, uno de los focos se sitúa "en una zona escarpada, por lo que no podemos mandar las autobombas" al lugar.

"Curiosamente", además, "al día siguiente sabían perfectamente que iba a haber rachas de viento de levante por encima de 45 kilómetros por hora", según ha añadido el presidente, que ha indicado que son demasiadas "casualidades" como para no pensar que el incendio ha sido provocado.

No obstante, ha puntualizado que "todavía queda que se haga la investigación" de las causas del fuego, para lo que ha pedido "a todos los cuerpos policiales" que se pongan "todos los recursos a nuestro alcance", y ha advertido de que, si la Policía y la Guardia Civil confirman "definitivamente que el incendio ha sido intencionado, vamos a dar caza a esos asesinos, con todos los medios que tenemos a disposición".

"Todo lo que se pueda aportar de datos me parece bien", ha dicho Juanma Moreno, quien ha detallado que el incendio "ha recorrido hasta ahora 3.600 hectáreas de fuego", si bien "no sabemos si todas están quemadas", porque afecta a una zona de "pinares, sobre todo pinares viejos de gran altura", donde se genera a veces "una especie de calvas y puede haber hectáreas que no hayan sido quemadas y se hayan salvado", algo que se sabrá cuando se haya logrado "perimetrar y controlar" el fuego, según ha explicado.