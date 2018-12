Juega más con tus hijos: decálogo para disfrutar con los más pequeños

El 65% de los padres y madres afirma que no juega lo suficiente con sus hijos , a pesar de que el 73,7% están concienciados de la importancia del juego, según se desprende de un estudio titulado #JuegaConEllos 2018 realizado por una conocida empresa juguetera española .

Asesorada por expertos , la empresa juguetera ha elaborado unas recomendaciones y un decálogo para disfrutar jugando con ellos. Se trataría de crear un contexto utilizando todo lo que esté a vuestro alcance, así que si tienes unos patines, póntelos. También prueba a maquillarte o disfrazarte . Es muy importante que la actividad incluya una manualidad para interactivar con los juguetes y dejar que la imaginación de los niños se desarrolle. No olvides que mientras juegas puedes compartir con ellos experiencias que se han vivido porque recuerda emociones y así tus hijos te conocen más. Es lo que se conoce como autoverbalizacion de las cosas. Y recuerda que todo es un juego como poner nombre a las piruletas.

5 Mejoras la armonía familiar. A veces vamos con una fórmula muy aleccionadora, en plan: "Esto no se hace, hay que hacer esto así...", por lo que el juego es vital. A veces regañamos y a ellos se les olvida a los 10 minutos pero los adultos se quedan ahí, enganchados. No es bueno decirles no juego contigo, es mejor jugar con ellos y llegar a normas y límites de otra manera. Nunca se debe hacer castigo con el juego y con la lectura.