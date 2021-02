El juez considera, conforme a lo informado este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que la posibilidad de sufrir una nueva infección no ha desaparecido por lo que, "en las actuales circunstancias, el riesgo de no vacunarse es mucho mayor que el de hacerlo".

Según consta en el auto, consultado por Europa Press, el hijo manifestó que su padre, de 81 años , "tiene un deterioro físico muy grande , tiene Alzheimer , padece de los bronquios encontrándose muy desnutrido y que se encuentra en una silla de ruedas por lo que no quiere exponerlo a una nueva carga viral ". Además, argumentó que fue sometido a pruebas en mayo y junio de 2020 que " dieron como resultado PCR negativo y Anticuerpos da positivo ".

En el auto emitido por el Juzgado, el juez explica que, "en el presente supuesto, el hijo mantiene una postura comprensible desde un punto de vista humano; sin embargo, aunque su padre haya pasado la enfermedad de coronavirus y presente anticuerpos al virus a las fechas de las pruebas serológicas, no puede la ciencia en su estado actual determinar con precisión el tiempo de inmunidad al virus, evidenciándose que este es altamente variable en atención a las características personales del paciente - en este caso paciente de alto riesgo -, curso de la enfermedad, cepa de contagio, etc, etc., habiéndose descrito casos en los que se ha producido nuevo contagio o reinfección.