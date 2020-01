Acuerdo entre los padres de Julen y David Serrano para evitar el juicio

David Serrano se enfrentaba a un delito de homicidio imprudente

En la primera sesión iban a hablar David Serrano y los testigos, entre ellos los padres de Julen

La clave: el pozo no estaba señalizado

El fiscal acusaba a David Serrano de no señalizar el pozo y de no informar de su existencia, no solo eso. También jugaban en contra de David las deficiencias normativas a la hora de hacer el pozo. Y también se destacaba el hecho de que estuviera abierto. Hay que recordar que, durante la fase de instrucción, Serrano insistió en que el pocero que hizo la prospección nunca tapó la boca de la misma tras no hallar agua en ella y que fue él quien la dejó cerrada con unos cantillos de hormigón.