El nuevo calvario de David: es él, por ahora, y no el pocero, el que se enfrenta a homicidio imprudente

Lo que más llama la atención a la defensa de David es la situación del pocero. "Es un señor que hizo el pozo y que genera ese riesgo al no sellarlo convenientemente como dice la ley, nos sorprende que pueda ir de testigo ¿De qué?", ha manifestado el abogado. El equipo jurídico que representa al dueño de la parcela ha venido sosteniendo que "no puede haber una presunción de culpabilidad", pero consideran que "la única responsabilidad penal, si la hubiese, sería de ese profesional" --el pocero--. Además, sostienen que fue un accidente que "no es previsible" y era "imposible" que su cliente "lo pudiera predecir".