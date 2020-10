Madrid

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid aprobó una serie de medidas desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre , incluido, para evitar la propagación de la covid19. Entre otras medidas, se han establecido c ircuitos diferenciados de entrada y salida del público , así como en los recorridos internos. El personal utilizará marcas en el suelo, balizas, cartelería y señalización .

Barcelona

Valencia

De los 7 camposantos que dispone la ciudad de Valencia , el más afectado será el Cementerio General , que se dividirá en sectores , entre los días 24 de octubre y 2 de noviembre, con accesos separados e independientes de cada uno. De esta manera se garantiza no superar el aforo límite.

El cementerio se compartimentará en 6 grandes zonas independientes , y se instalará un contador automático digital de visitas en cada uno de los accesos . Se controla en todo momento el aforo de cada zona y, si en un momento dado se llega al límite, se paralizará la entrada hasta que no se asegure la distancia de seguridad.

Sevilla

Sevilla ha decidido ampliar el horario de visitas a los cementerios, no solo el 1 y 2 de noviembre, sino también las jornadas anteriores. Los grupos de visitantes no podrán superar las cuatro personas, siempre que pertenezcan a un mismo núcleo familiar, y el tiempo de estancia en el recinto no debe exceder los 30 minutos.