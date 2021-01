El Melillero, enviado a prisión, lo advirtió con 15 años: "Soy malo"

El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza

"Él está implicaillo, pero él no ha sido el que ha echado el bote", dicen sus vecinos

El melillero dice que él no ha hecho nada, pero nadie le cree

"Vivía aquí, pero yo no lo conozco", dice una camarera. Otro vecino responde ante la cámara: "Es una persona que cuida su forma entrenando, no era un borracho ni se drogaba, se buscaba la vida". Los amigos de la infancia del detenido explican el motivo de su apodo. "Ha nacido en Melilla, pues 'El melillero". Antes "era un manitas, ¿sabes? Él sabía hacer ferralla, lo del hierro, sabía hacer sus cosas de soldadura, se manejaba también arreglando ventanas de acero...". No era nada tonto, dicen y tampoco le ven pegando a mujeres ni trapicheando con drogas.

"A lo mejor ha sido otra persona... todo eso, ¿quién es él, Pablo Escobar?", dice uno de los jóvenes. "De todo lo que se dice el 70% es mentira, tal como suena", le defiende otro amigo. Sobre rociar con ácido a su ex pareja y a la amiga de ésta, sus amigos lo tienen claro: "No hay pruebas de que haya sido él, el que le ha echado el bote no ha sido él. Él está implicaillo, pero él no ha sido el que ha echado el bote. Si tu echas un bote de ácido por una ventana así, aunque sea una gota te cae en la mano", argumentan.

Pero El Melillero tiene un pasado, sí y es turbio y duro. Como desvela El Ideal, no es la primera vez que José Arcadio es protagonista. Ya lo era en el centro para delincuentes adolescentes Tierras de Oria, en Almería. En algunas ocasiones su violencia era tal que tenía que ser reducido. Él mismo lo decía cuando solo tenía quince años: 'Soy malo'. Sí, era violento e irascible, pero no aprovechó su oportunidad. Los delitos que uno comete entre catorce y 17 años no dejan antecedentes. Pero 'El melillero' no quiso aprender ni cambiar: su historial policial y judicial no ha hecho más que crecer.

Increpado en los juzgados y enviado a prisión

Ahora, detenido de nuevo por supuestamente arrojar ácido a dos jóvenes, una de ellas su exnovia, en el municipio malagueño de Cártama, el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola (Málaga) ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Junto a este, otras seis personas han sido detenidas desde el viernes por colaborar con él dentro de esta operación que lleva la Guardia Civil.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se ha acordado el ingreso en prisión por la presunta comisión de dos delitos de homicidio en grado de tentativa al rociar con ácido a su expareja y a la otra mujer.



El detenido, conocido como El Melillero, se ha acogido a su derecho a no declarar y sólo ha contestado a algunas preguntas de su letrada, han señalado las fuentes. El juzgado de Fuengirola se ha inhibido en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga que será el encargado de instruir la causa, que está declarada secreta.

Así fue la Operación Tindra

El sospechoso fue detenido en la noche del pasado viernes en Mijas (Málaga) tras una persecución en la que este iba en una motocicleta e incluso hizo una parte a pie, terminando en una vivienda en el campo. Asimismo, la Guardia Civil practicó otros cinco arrestos de supuestos colaboradores en el ocultamiento y huida del sospechoso; todas personas del entorno familiar o del grupo de presuntos delincuentes al que pertenecía. Posteriormente detuvo a otra persona más.

La operación 'Tindra', llevada a cabo por la Guardia Civil, comenzó el pasado martes y ha contado con la participación de más de 200 agentes coordinados con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una intensa búsqueda para dar con su paradero. La investigación se ha centrado en el control de su círculo más cercano, tanto familiar como criminal, pues el supuesto agresor y su entorno contaban con numerosos antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos.

Durante el operativo los agentes de la Guardia Civil lograron localizar al sospechoso conduciendo por la zona de Mijas (Málaga) una motocicleta scooter. En su intento de evadir a los agentes 'El Melillero' golpeó uno de los vehículo de la Guardia Civil que lo seguía, han precisado las mismas fuentes.

En esta huida, contó con la ayuda de otra persona que lo acompañaba con otra motocicleta de similares características para intentar despistar y evitar a cualquier cuerpo policial. Durante la persecución el detenido abandonó la motocicleta y continuó su huida a pie por el término municipal, aprovechando la orografía del terreno y las condiciones de poca luz.

Es por ello, que los agentes desplegados cercaron la zona completamente para evitar que pudiera salir de la misma, a la vez que se empezó una batida del terreno, que permitió centrar la construcción donde se ocultaba el agresor, acompañado en ese momento de otras dos personas que le apoyaban en su evasión.

Una vez que se tenía conocimiento de su paradero exacto, los guardias civiles consiguieron proceder a su detención, así como de las dos personas que lo acompañaban, en el término municipal de Mijas. Otro grupo de guardias civiles procedieron al arresto del resto de personas que supuestamente habían facilitado el ocultamiento y la huida, y que se encontraban en una vivienda entre los municipios de Fuengirola y Mijas.

Acusado de arrojar ácido a su exnovia y una amiga de esta

Los hechos por los que ha sido arrestado 'El Melillero' tuvieron lugar el pasado martes poco después de las 14.00 horas en Cártama. Al parecer las chicas estaban en el interior de un vehículo cuando se les acercó otro coche, en el que iba el presunto autor de los hechos, y les roció con un bote con ácido. Ambas continúan ingresadas. Una de ellas, su exnovia que fue trasladada hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, continúa en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y se está a la espera de evolución. Tras ser valorada en la Unidad de Grandes Quemados, el porcentaje de quemaduras es del 45 por ciento.

La otra mujer, trasladada hasta el Hospital Regional de Málaga, sigue ingresada estable dentro de la gravedad en la Unidad de Quemados y también a la espera de evolución del tratamiento de las lesiones. Así, la joven tiene un 20 por ciento de superficie quemada en la cara y en las piernas.

El sospechoso tiene denuncia por malos tratos por otra mujer y orden de alejamiento en 2016, según informaron fuentes cercanas a la investigación. Así, tiene siete órdenes de detención en vigor por diferentes delitos. De igual modo, el hombre tiene fijado este mes un juicio por maltrato respecto a una expareja y tiene una orden de busca y captura por estos hechos, ocurridos en 2016. Asimismo, tiene varias sentencias condenatorias firmes por delitos contra la seguridad vial, por conducir sin carné. Este hombre ya protagonizó esta semana otra persecución por parte de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde la localidad de Casabermeja a la de Mijas, donde fue localizado el vehículo.