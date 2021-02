El mensaje de los ancianos de un centro de día de Jaén enternece a las redes: "Hay que quererse y ya está"

Así nos lo transmitían José, Celia, Águeda, Pedro, Pepe, Asunción, Juana C. y su tocaya, Lumi, Carmen, Ascensión o Manuel, quienes desde el centro de día participaron de una preciosa iniciativa con motivo del Día del Amor.

Así, asistiéndoles y ofreciéndoles una mano desde la que poder plasmar por escrito lo que sentían y querían expresar, –dado que algunos no han tenido la oportunidad de aprender a leer o escribir, y otros no pueden hacerlo por sí mismos–, todos ellos nos regalaron palabras que hoy enternecen, ayudan y conmueven.

Otros, como Pedro, resumían con una enternecedora simpleza la esencia de un mensaje breve pero lleno de significado: “ Que se quieran y ya está ”. Mientras, algunas como Lumi, de 95 años, no podían evitar un entrañable aviso a navegantes: “ Que se conozcan antes de casarse ”, advertía a los jóvenes en un mensaje que sin duda habrá dado lugar a alguna que otra sonrisa sana.

"Nos hemos hecho virales"

Sus palabras, escritas en un folio en el que también aparecían sus nombres y su edad, fueron compartidas por el centro de día Virgen de la Capilla junto a las fotografías de cada uno . Ataviados con sus mascarillas y sosteniendo las hojas con sus mensajes, las redes no han tardado en empatizar y devolverles, con sus respuestas a la publicación, parte del cariño que nos han regalado.

Así nos lo ha contado, en declaraciones a Informativos Telecinco , Ana María Llera , trabajadora social , quien a través de las redes del centro de día también da difusión al valiosísimo trabajo que realizan, al tiempo en que conciencia de la necesidad de cuidar a nuestros mayores, asistirles, escucharles, acompañarles y darles cariño para que estén bien y para que no se sientan solos.

Con ello, no solo se han visto alegres y reconfortados, sino que además se han sentido todavía más escuchados: “ Todo el mundo nos escribe de todos lados ”, explica la trabajadora social, que nos expresa lo difíciles que fueron los meses del confinamiento para ellos, cuando la pandemia del coronavirus estaba causando estragos llevando al país al estado de alarma .

El covid y una terrible sensación: "Vamos a morir y nadie se acuerda de nosotros"

En los peores momentos, el covid no ha hecho sino acentuar una sensación de profundo pesar que a menudo se ha extendido entre nuestros mayores: “’La sensación de que no se acuerden de nosotros. Que vamos a morir y no se acuerden de nosotros’”. Son palabras que Llera rescata de uno de los usuarios del centro, dando cuenta de esa importancia crucial de que todos ellos se sientan precisamente escuchados y acompañados.