En la mente de Alberto Sánchez, el 'monstruo caníbal' de Ventas

La mente de Alberto Sánchez es un misterio , un pozo sin fondo . Este joven madrileño de 26 años fue detenido el pasado jueves en el barrio de La Guindalera tras asesinar presuntamente a su madre , de 66, para después descuartizarla en mil pedazos y comérsela junto a su perro ‘Koke’ . Los expertos creen que no hay ninguna droga que lleve a un ser humano hasta la antropofagia aunque sí que algunas como el MDPV más conocida como droga caníbal pueden despertar comportamientos muy violentos que mezclados con trastornos mentales previos desemboque en episodios como este.

Fuentes policiales han informado también de la docena de denuncias por malos tratos a su madre que les obligó a desplazarse hasta la vivienda en la que convivía con ella. También que sufría problemas psicológicos que no estaban lo suficientemente controlados , sobre todo por él.

Según esta catedrática, “no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo en el cerebro de la persona cuando está bajo los efectos de las drogas”, algo que se vuelve más complicado cuando nos referimos a un policonsumo, porque “la mezcla de alcohol con otras drogas y sobre todo con la droga caníbal es muy explosiva y no me extraña nada que potencie brutalmente los efectos de agresividad”.