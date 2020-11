La ‘cara B’ de las PCR en los aeropuertos: hay todo un mercado negro de pruebas falsas

Con este escenario, la consecución de un test de diagnóstico de coronavirus se ha convertido en algo imprescindible si uno pretende volar a un país con restricciones, lo que tiene múltiples implicaciones, varias de ellas vinculadas también a nuestros bolsillos. Y por eso, cuando hay dinero de por medio, y en plena crisis… brotan las ideas para intentar sacar provecho de ello. Muchas de éstas son sumamente ilícitas, aprovechándose no solo de las circunstancias que rodean a una emergencia sanitaria sin precedentes, sino además poniendo en riesgo la salud de todos.

Esto último es lo que sucede con los mercados negros que se han generado alrededor de las PCR, donde ciertos individuos se están dedicando a vender resultados falsos que brinden un ‘negativo’ a los compradores que, dispuestos a participar de su delito, quieran viajar a los países con restricciones. Tengan síntomas o no, estén infectados o no, lo que buscan aquellos que lo compran es tener el pase con el que poder viajar.

Certificados falsos por un precio de 100 a 300 euros

Falsificación los propios resultados

En un caso registrado a finales del mes de octubre en las islas de Fernando de Noronha en Brasil, las autoridades descubrieron a un grupo de viajeros que habían hecho precisamente eso: falsificar los resultados de sus PCR. No presentaban síntomas, pero las pruebas que se habían realizado no entraban dentro del margen máximo que establece el protocolo del lugar, es decir, eran más antiguas de lo que debían para poder entrar en la región. Por eso, decidieron falsificar la fecha, para intentar engañar a las autoridades y que pensasen que eran resultados de una PCR reciente. Su burdo intento fue en vano. Cuatro turistas fueron detenidos en total, como contó el medio local Folha de S.Paulo .

Algo similar cuenta el medio británico The Lancashire Telegraph al referirse al caso de un hombre oriundo de Blackburn que se había servido del resultado negativo de la PCR de un amigo para fabricarse su propio certificado. De ese modo, podría viajar a Pakistán, donde desde el 5 de octubre exigen una PCR negativa tomada antes de las 96 horas del inicio del viaje.

“Es muy simple. Todo el mundo conoce a alguien con una prueba diagnóstica de covid-19. Puedes simplemente obtener su negativo y cambiar el nombre y la fecha para hacerlo tuyo. También tienes que poner una fecha que esté dentro del límite requerido. Lo descargas en el email, lo cambias y lo imprimes. La gente lo está haciendo, porque no es factible conseguir un test si tienes que viajar en caso de emergencia. Es difícil conseguir una prueba si no eres un trabajador esencial”, explicó a The Lancashire Telegrpah el hombre, que quiso mantener su nombre en secreto.