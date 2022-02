Angustia y ansiedad por no saber qué ocurrirá es lo que sienten los familiares de las víctimas, que no pueden parar de llorar. "Tengo un hermano y dos sobrinos". Todos ellos embarcados. Son las palabras de la familia de Daniel More. El marinero mandó una foto a su familia en el pequero antes de zarpar hacia Terranova, con otros dos sobrinos a bordo. El más pequeño, Diego, tiene solo 24 años.