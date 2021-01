Denuncian la muerte de un anciano en Valencia seis días después de ser vacunado con la segunda dosis

Vacunaron a pesar de tener un brote activo

Lo que no se explica la familia es que en una residencia que no había ni un solo caso en toda la pandemia, en la que estaban prohibidas las visitas desde hace meses, justo después de que les inyecten la primera dosis de la vacuna se detecten los primeros contagios .

Esto puede pasar, ya que la primera dosis no garantiza la inmunidad y es incluso posible que estuvieran contagiados antes de ser vacunados. No obstante, lo que denuncian es que se les haya suministrado la segunda dosis si seguían enfermos .

Fuentes de dicha residencia, en Viver, confirmaron que se vacunó con la segunda dosis a todos los residentes el pasado 19 de enero, así como a los trabajadores no positivos. El resto de la plantilla fue vacunada el pasado viernes.

Los familiares creen que el fallecimiento se debe a un efecto adverso

Expertos descartan la vinculación directa entre la vacuna y el posible empeoramiento

Do s expertos descartan una vinculación directa entre la vacuna y el posible empeoramiento de algunos pacientes, ya que se trata de una vacuna sintética que no introduce el virus atenuado como sí ocurre en otro tipo de vacunaciones, sino que utiliza el ARN mensajero .

Por su parte, el doctor Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, considera que no se debe vacunar a los enfermos de covid agudo que tengan síntomas. "Si alguien está enfermo con fiebre alta no se le puede vacunar porque estaría contraindicado temporalmente", explica.

Los familiares del residente fallecido explican que han presentado la denuncia principalmente para que se determine realmente la causa del fallecimiento. "Se verá si ha habido negligencia o no, y si realmente no ha sido por culpa de la vacuna y ha sido una muerte natural me quedaré más tranquilo", sentencia.