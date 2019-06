Mujeres revelan el tiempo exacto que debe durar un encuentro sexual

Varias mujeres opinan sobre la duración perfecta en una relación sexual

"Supongo que eso depende de cada persona , pero en mi opinión, cuanto más dure, mejor. Tampoco es que estemos dos horas ahí dale que te pego porque acabaría dolorida, pero unos treinta minutos es genial. El chico tiene que aguantar y los preliminares deben ser fundamentales. Sin ellos no veo el sexo como una experiencia completa. Muchas veces, cuando ya ha terminado el coito, también me gusta terminar con estimulación del clítoris para llegar al orgasmo, pero en general diría que una media hora es perfecta, aunque cada persona es un mundo", explica Begoña.

"Una relación sexual perfecta no tiene una duración única, depende del momento. Un calentón es sinónimo de algo rápido (no por ello peor) ; y un momento más pausado, con toda la mañana por delante, por ejemplo, la cosa puede demorarse mucho y disfrutarse también un montón. Lo importante es que las dos personas estén en la misma onda, así el tiempo estará bien para cada momento", añade Pilar.

"Entre una hora y hora y media. Más lo veo aparatoso. Llega un momento que no lubricas como al comienzo del acto y a no ser que tengas esa cualidad, aquello no fluye. Y menos… todo lleva su tiempo (siempre que se pueda) para poder disfrutarlo como se merece", apunta María.

"Considero que el tiempo depende de la satisfacción que estés experimentando en ese momento. Si estoy disfrutando mucho no me importa que hayan sido 10 minutos porque habrán sido divertidos. Pero si hablamos del mismo tiempo en los que apenas sientes un cosquilleo… pues prefiero dedicarlos a otra cosa. Creo que lo ideal sería entre 15 minutos y media hora. Pasar de eso cuando encima estás en modo activo en plena relación sexual ya es decir, aunque si lo estás disfrutando todo parecerá poco", dice Miranda.

"A mí me gusta que dure mucho, cuanto más mejor . Necesito un hombre que además de que se entretenga con los preliminares (son esenciales) no eyacule en diez minutos. Creo que entre una hora y dos con todo incluido sería perfecto, pero pocos lo consiguen", afirma Lourdes.

Lo más importante es no volverse loco y disfrutar. No te agobies, tómate las cosas con tranquilidad y sobre todo no seas egoísta. Si has terminado antes de tiempo y tu pareja no, puedes utilizar otras partes de tu cuerpo para que consiga llegar al orgasmo.