Música para homenajear a los sanitarios del Gregorio Marañón en Madrid

La Policía Municipal de Madrid ha rendido este domingo su particular homenaje a los trabajadores del hospital Gregorio Marañón de Madrid por su trabajo en la lucha contra el coronavirus . La Banda de Música del cuerpo ha deleitado a los sanitarios del centro hospitalario interpretando, entre otros temas, 'Resistiré' para darles aliento.

Almeida reclama "test masivos" porque "la economía no puede seguir parada"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , uno de los asistentes al homenaje en el Gregorio Marañón, ha reclamado al Gobierno central "test masivos" para que los trabajadores no contagiados puedan reincorporarse a sus puestos porque "la economía no puede seguir parada mucho más tiempo".

El regidor ha reclamado "test masivos para que se pueda salir a la calle por parte de todos aquellos que no estén infectados, que son la solución y la pasarela que conecta que se siga en la prioridad de atención sanitaria y no bajar la guardia pero también en la reactivación de la vida económica". "La economía no puede seguir parada mucho más tiempo, tiene que reactivarse porque es una emergencia económica y social que va a afectar a millones de españoles", ha argumentado el primer edil madrileño.