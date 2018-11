¿Qué pasó con el freno de mano? Una niña muere sola dentro del coche al caer en un río helado

Fue un terrible accidente. Ese es el veredicto tras la investigación de la muerte de la pequeña de dos años Kiara Moore. Su madre la dejó dentro del coche un par de minutos y al volver ya no estaban. La policía encontró el vehículo en las gélidas aguas del río Tefi, en Cardigan, Gales. “Comprobé el freno de mano, como siempre hago”, ha defendido la madre, consternada por la pérdida de la pequeña. Los expertos han concluido que no hubo intencionalidad, aunque cuando el vehículo fue encontrado lo hallaron con el freno de mano quitado.

Cuando Kim Rowlands salió de la oficina su coche había desaparecido . No había ni rastro del vehículo y lo primero que pensó es que se lo habían robado. Fue justo antes de que la policía lo encontrase sumergido en un río congelado ; el río Teifi, en Cardigan, Gales. El freno de mano del vehículo estaba quitado .

¿Qué pasó con el freno de mano?

Según ha explicado el marido de Rowlands y padre de la pequeña, los expertos determinaron que el freno de mano no podía haber estado quitado justo cuando quedó estacionado porque, “por el ángulo de la pendiente , habría empezado a moverse directamente”:

“El freno de mano del coche estaba bajado cuando lo encontraron. Sin embargo, no pudo haber estado bajado cuando el coche fue estacionado en esa pendiente, debido al ángulo, ya que hubiera empezado a moverse directamente. Esto lo han determinado tras numerosas pruebas. La conclusión es que con unos pequeños golpes el freno de mano pudo permitir que el vehículo, desafortunadamente, empezase a rodar. Pero nunca sabremos exactamente por qué razón se quitó”, ha explicado Jet Moore en Facebook , precisando el veredicto para evitar que se cuente solo “la mitad de la historia”.

No obstante, el investigador forense Shane Davies, que ha trabajado en el caso, ha afirmado que no sería capaz de decir si el coche fue dejado sin el freno de mano puesto o si la pequeña Kiara accidentalmente lo quitó mientras jugueteaba dentro del coche. Además, el vehículo, que según los expertos estaba en buenas condiciones y no presentaba defectos en el freno de mano, tenía también la tercera marcha puesta cuando lo encontraron.