Alerta por coronavirus en España: qué implica cada escenario

En qué consisten los escenarios de contención del COVID-19

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha explicado que este escenario de contención “no contempla la transmisión comunitaria descontrolada, ni la entrada masiva de casos importados . Tenemos entradas de otros países, pero no son masivas, las cuales podrían implicar una transmisión amplia del virus en nuestro país. Pero esta situación no se ha dado”.

Escenario de mitigación

Simón ha explicado que el nivel de mitigación se asumiría si no se puede controlar la transmisión y admite que supondría un coste económico "importante”. Entre las posibles medidas a adoptar estaría aquellas dirigidas a evitar la movilidad de los afectados hacia otros lugares y controles de eventos con gran cantidad de personas, así como el cierre de escuelas o establecer el teletrabajo. No obstante, insisten desde Sanidad que no serían medidas homogéneas para todo el territorio nacional, sino según las necesidades de cada región o localidad.