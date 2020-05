Con cita previa y duchado de casa: las posibles normas para ir a la playa este verano

El propio vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, manifestó este martes que "nos tenemos que acostumbrar a otra forma, al menos al principio, de ir a las playas". Y no dejó pasar la oportunidad para hacer un llamamiento a la "responsabilidad" y a la "prudencia" de los ciudadanos para cumplir los protocolos de seguridad sanitaria establecidos.

Ir duchados de casa y no más de cuatro horas

Una de las recomendaciones recogidas en el boletín indica que no se deben estar más de cuatro horas en horario de mañana o tarde para evitar aglomeraciones. Otra, es la de ducharnos antes y después de acudir a las mismas.

Se recomienda que los objetos personales de cada persona no salgan del perímetro de seguridad para evitar el contacto con otros usuarios y evitar así el contagio.

Aseos, solo en casos "estrictamente necesarios"

No se recomienda tampoco la instalación de vestuarios y duchas, y en caso de que estas últimas estén ya colocadas, no se podrán utilizar. Tampoco los aseos, salvo en supuestos "estrictamente necesarios", y siempre que estos cumplan una serie de requisitos. Tendrán que disponer siempre que sea posible de un mecanismo que permita entrar y salir sin utilizar las manos, también de geles hidroalcohólicos en la entrada, jabón y papel desechable con papeleras a pedal y bolsa en su interior, no se podrá entrar descalzos, se accederá de uno en uno, se ventilarán frecuentemente, y se limpiarán y desinfectarán, al menos, tres veces al día.